Крылья ветряной мельницы, вращаются с одинаковой скоростью, делают 420 оборотов за 7 мин. За сколько минут они сделают 600 оборотов? Запиши решение по действиям с пояснениями

Математика

Крылья ветряной мельницы, вращаются с одинаковой скоростью, делают 420 оборотов за 7 мин. За сколько минут они сделают 600 оборотов? Запиши решение по действиям с пояснениями

Автор: Гость