Крылья ветряной мельницы, вращаются с одинаковой скоростью, делают 420 оборотов за 7 мин. За сколько минут они сделают 600 оборотов? Запиши решение по действиям с пояснениями
Математика
Крылья ветряной мельницы, вращаются с одинаковой скоростью, делают 420 оборотов за 7 мин. За сколько минут они сделают 600 оборотов? Запиши решение по действиям с пояснениями
Ответ(ы):
Гость:
1.420/7=60 это вращение за 1 минуту2.значит 600/60=10 ответ за 10 минут 600 оборотов
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