Помогите решить задачу Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда из мос??вы товарный из санк петербурга пассажирский скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше чем скорость товарного на каком расстоянии от моск...

Математика

Помогите решить задачу Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда из мос??вы товарный из санк петербурга пассажирский скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше чем скорость товарного на каком расстоянии от москвы встретятся поезда если считать расстояниеимежду этими городами 660 км.

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