Помогите решить задачу Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда из мос??вы товарный из санк петербурга пассажирский скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше чем скорость товарного на каком расстоянии от моск...
Математика
Помогите решить задачу Одновременно навстречу друг другу вышли два поезда из мос??вы товарный из санк петербурга пассажирский скорость пассажирского поезда была в 2 раза больше чем скорость товарного на каком расстоянии от москвы встретятся поезда если считать расстояниеимежду этими городами 660 км.
Ответ(ы):
Гость:
Т.к.средняя скорость пассажирского поезда была в два раза больше, чем средняя скорость товарного, следовательно он прошел 2/3 пути, а товарный 1/3. Отсюда следует 660*(1/3)=220. Ответ: на расстоянии 220км. они встретятсях+2х=660 3х=660 х=220 км от Москвы встретятся поезда
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