В каких словах букв меньше чем звуков : Елена ела еле-ели.Елена ела так из лени
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В каких словах букв меньше чем звуков : Елена ела еле-ели.Елена ела так из лени
Ответ(ы):
Гость:
в этом предложении букв меньше чем звуков Елена ела еле-ели.
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