Прочитайте. Составте из слов предложения, изменяя, где нужно, число имён существительных. 1. Утро, м..розное, было. 2. На, окнах, появилась, уд..вител..ные р..сун..к. 3. Комн..ту, в, луч..к, загл..нул. со..нца.4. Солнечные. с...

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Прочитайте. Составте из слов предложения, изменяя, где нужно, число имён существительных. 1. Утро, м..розное, было. 2. На, окнах, появилась, уд..вител..ные р..сун..к. 3. Комн..ту, в, луч..к, загл..нул. со..нца.4. Солнечные. стали. зажигать. зайч...к. снежные. узор. на. ст..кле. 5. Забл..стела. перистая. ч..десного. цв..тка. ветви. Докажите, что полученные предложения составляют текст. Придумайте к нему заголовок. Запишите заголовок и текст, вставляя пропущенные буквы. Найдите в предложениях синоним к слову узор. люди добрые помагите пожалуйста♥♥♥

Автор: Гость