Кто был последним гетьманом Войска Запорожского
История
Кто был последним гетьманом Войска Запорожского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирилл Григорьевич Разумовский
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