Кто читал произведение Льва Николаевича Толстого "детство"ПОМОГИТЕ ВОПРОС:кажется ли вам характер Натальи Савишны интересным?Почему она решила не брать вольную?Одобряете ли вы её решение?почему?
Литература
Кто читал произведение Льва Николаевича Толстого "детство"ПОМОГИТЕ ВОПРОС:кажется ли вам характер Натальи Савишны интересным?Почему она решила не брать вольную?Одобряете ли вы её решение?почему?
Ответ(ы):
Гость:
Пожалуста напишіть твір на тему я вірю в тебе гулівере
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