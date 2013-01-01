Кто из героев рассказа Л.Н. Толстого "Кавказский пленник" описан в данном отрывке: "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно, бородко и усы подстрижены, - белые, как пух, а лицо сморщенное...":
Литература
Кто из героев рассказа Л.Н. Толстого "Кавказский пленник" описан в данном отрывке: "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно, бородко и усы подстрижены, - белые, как пух, а лицо сморщенное...":
Ответ(ы):
Гость:
Это большой человек!Он первый джигит был,он много русских побил,богатый был.И было у него 3 жены и 8 сыновей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Помогите решить задачу:,,В двух кассах было 807 грн.Когда из первой кассы выдали 167 г??н,то в ней осталось 123 грн.Сколько денег было в каждой кас...
Русский язык
Очень нужно!!! Срочно!!! Составьте с 2-3 числительными предложения с обращением. Из э??их: седьмой, девятьсот, семьдесят, восемьсот, шестьсот, пять...