Кто из героев рассказа Л.Н. Толстого "Кавказский пленник" описан в данном отрывке: "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно, бородко и усы подстрижены, - белые, как пух, а лицо сморщенное...":

Литература

Кто из героев рассказа Л.Н. Толстого "Кавказский пленник" описан в данном отрывке: "Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотоно, бородко и усы подстрижены, - белые, как пух, а лицо сморщенное...":

Автор: Гость