Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: «Во владение Кирилу ??етровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, но и мясо-то отдерет».
Литература
Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: «Во владение Кирилу ??етровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, но и мясо-то отдерет».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кучер Антон ... При сих словах Антон размахнулся кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.
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