Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: «Во владение Кирилу ??етровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, но и мясо-то отдерет».

Литература

Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: «Во владение Кирилу ??етровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, но и мясо-то отдерет».

Автор: Гость