Кто из потомков великих европейских монархов внес ключевой вклад в укрепление об??роноспособности США
История
Кто из потомков великих европейских монархов внес ключевой вклад в укрепление об??роноспособности США
Ответ(ы):
Гость:
Рузвельт Франклин Делано(1882-1945),32-й президент США с 1933 год,провел ряд реформ ("новый курс").В 1933 году правительство Рузвельта установило дипломатические отношения с ССС. С начала 2-й мировой войны выступил в поддержку Великобритании,Франции и СССР в их борьбе с фашистской Германией.Внес значительный вклад в создание антигитлеровской коалиции. Придавал большое значение созданию ООН и послевоенному международному сотрудничеству , в том числе и США с СССР.
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