Кто из трех учащихся А Б В является отличником если среди них один отличник и сред?? а и б один отличник а другой нет и среди б и в один отличник а другой нет

Математика

Кто из трех учащихся А Б В является отличником если среди них один отличник и сред?? а и б один отличник а другой нет и среди б и в один отличник а другой нет

Автор: Гость