Кто из трех учащихся А Б В является отличником если среди них один отличник и сред?? а и б один отличник а другой нет и среди б и в один отличник а другой нет
Математика
Кто из трех учащихся А Б В является отличником если среди них один отличник и сред?? а и б один отличник а другой нет и среди б и в один отличник а другой нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба раза попадает Б, Значит , он и есть отличник
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