Кто может придумать продолжение стиха у кого какие мысли? Ты словно роза так прек??асна! Улыбкой скромной так мила! Нежна душой, А телом страстным… Сведёшь поклонников с ума! Ты словно роза так красива! И восхитительна до слёз!...

Литература

Кто может придумать продолжение стиха у кого какие мысли? Ты словно роза так прек??асна! Улыбкой скромной так мила! Нежна душой, А телом страстным… Сведёшь поклонников с ума! Ты словно роза так красива! И восхитительна до слёз! Так будь всегда неповторимой, И самой яркой среди роз!

Автор: Гость