Кто может придумать продолжение стиха у кого какие мысли? Ты словно роза так прек??асна! Улыбкой скромной так мила! Нежна душой, А телом страстным… Сведёшь поклонников с ума! Ты словно роза так красива! И восхитительна до слёз!...
Литература
Кто может придумать продолжение стиха у кого какие мысли? Ты словно роза так прек??асна! Улыбкой скромной так мила! Нежна душой, А телом страстным… Сведёшь поклонников с ума! Ты словно роза так красива! И восхитительна до слёз! Так будь всегда неповторимой, И самой яркой среди роз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И своею колкостью и страстью.. Необычайной красотой.. Касаясь нежно до запястий.. Пойдем в закат вместе, мы с тобой..
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