Кто придумал озеро Валдай и озеро Селигер
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Кто придумал озеро Валдай и озеро Селигер
Ответ(ы):
Гость:
Происхождение названия озера Валдай спорно. "Валда" - с угро-финского "светлый", со славянского языка "волот/влад" - переводиться как властитель , богатырь. Селигер - слово, пришедшее из финского языка и обозначающее "прозрачное озеро", но и так же есть мнение, что это монгольское слово и переводиться как "луна на земле".
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