Своему клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидо??. либо скидку 30% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо скидку 15% на звонки абонентам стационарных телефонов, либо 2...
Математика
Своему клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидо??. либо скидку 30% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо скидку 15% на звонки абонентам стационарных телефонов, либо 25% на услуги мобильного интернета. клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил что за месяц он потратил 200 рублей на звонки абонентам других компаний в своем регионе 300 рублей на звонки абонентам стационарных телефонов и 260 рублей на мобильный интернет. клиент предполагает что в следующем месяце затраты будут таками же и исходя из этого выбирает наиболее выгодную для себя скидку. какую скидку выгоднее выбрать ?
Ответ(ы):
Гость:
Лучше выбрать скидку на интернет. 200 руб др. операторы 30% скидки значит (200/100)×30=60 руб 300 руб гор номера 15% скидки значит (300/100)×15=45 руб 260 руб интернет 25% скидки значит (260/100)×25=65 руб
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