Своему клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидо??. либо скидку 30% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо скидку 15% на звонки абонентам стационарных телефонов, либо 2...

Математика

Своему клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидо??. либо скидку 30% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо скидку 15% на звонки абонентам стационарных телефонов, либо 25% на услуги мобильного интернета. клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил что за месяц он потратил 200 рублей на звонки абонентам других компаний в своем регионе 300 рублей на звонки абонентам стационарных телефонов и 260 рублей на мобильный интернет. клиент предполагает что в следующем месяце затраты будут таками же и исходя из этого выбирает наиболее выгодную для себя скидку. какую скидку выгоднее выбрать ?

Автор: Гость