С одного дерева сняли18кг вишни а с другого в 3 раза. третью часть вишен продали. сколько килограммов вишни продали

Математика
С одного дерева сняли18кг вишни а с другого в 3 раза. третью часть вишен продали. сколько килограммов вишни продали
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 18×3=54 сняли вишни с другого дерева 2) 18+54=72 сняли всего с деревьев 3) 72÷3=24 кг продали ответ: 24
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