С одного дерева сняли18кг вишни а с другого в 3 раза. третью часть вишен продали. сколько килограммов вишни продали

Математика

С одного дерева сняли18кг вишни а с другого в 3 раза. третью часть вишен продали. сколько килограммов вишни продали

Автор: Гость