У нас во дворе растут две берёзы и две рябины. Когда Вася смотрит из своего окна, то он видит две берёзы, стоящие между двумя рябинами. Когда Петя смотрит из своего окна, то он видит две рябины, стоящие между двумя берёзами. Ка...

Математика
У нас во дворе растут две берёзы и две рябины. Когда Вася смотрит из своего окна, то он видит две берёзы, стоящие между двумя рябинами. Когда Петя смотрит из своего окна, то он видит две рябины, стоящие между двумя берёзами. Как такое может быть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По тому что дома стоят в разных местах 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите период свободных колебаний если за 12 с маятником совершил 40 полных колебаний
Ответить
Другие предметы
Кто придумал озеро Валдай и озеро Селигер
Ответить
Математика
Своему клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидо??. либо скидку 30% на звонки абонентам других сотовых компаний в с...
Ответить
Другие предметы
Черчение!!! сделайте вид слева. пожалуйста.
Ответить
Математика
Скажите отвеьы на 4 и 5 задачи!Заранее спасибо)
Ответить