Что такое мозг? помогите приииииииз
Биология
Что такое мозг? помогите приииииииз
Ответ(ы):
Гость:
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружен оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной , находящийся в позвоночном канале.
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