Сколько поселений андроновской культуры обнаружено на севере и западе казахстан??

Гость: Гость:

• В Северном Казахстане археологи открыли более 80 поселений и могильников - наиболее крупные поселения Алексеевское, Садчиковское вблизи р.Тобол, поселения Петровка и Боголюбове в Приишимье. Уже в этот период появились предшественники древних городов, одно из них Аркаим - на границе Кустанайской и Челябинской областей. • В Западном Казахстане открыты десятки памятников - поселения Тасты-бутак Ахмет-ауыл, Бесбай, Киргелди.