Доклад на тему Мир насекомых

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Порой природа поражает нас красочностью и разнообразием своих творений. И любой живой организм в ней – есть великая красота, тайна и великая загадка. И некоторые загадки, быть может, никогда не найдут себе ответа.Каждое живое существо на Земле достойно быть всесторонне описано миру. Однако для этого требуется никак не меньше человеческой жизни. Я же попытаюсь рассказать лишь о некоторых видах насекомых, которых мне представилась возможность лицезреть в живую, и о которых мне уже приходилось читать научную литературу.Особенно мне нравилось наблюдать за муравьями, пауками, стрекозами и водомерками.Роль насекомых в любой из сфер жизни человека так велика, что их можно назвать постоянными его спутниками. Однако эти сравнительно небольшие существа способны принести и огромный вред. Обычно, пагубное воздействие насекомых ярче всего проявляется в сельском хозяйстве и, к сожалению, нередко в здоровье и даже жизни человека. Подумать только, ежегодно от укусов только тарантулов и скорпионов погибают до трехсот человек, а от саранчи сотни гектаров засеянных площадей превращаются в пустые земли буквально за считанные часы.Некоторые насекомые являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как малярия, энцефалит и др.Насекомые появились, как полагают, в девонском периоде, около 400 млн.лет назад, и произошли, вероятно, от древних кольчатых червей, опровергнув в дальнейшем известную поговорку о том, что рожденный ползать - летать не может.Более того, насекомые оказались первыми на Земле животными, освоившими воздушную среду, и произошло это 300 – 320 млн.лет назад. Лишь спустя 150 млн.лет после этого появились на Земле летающие ящеры, а затем и птицы.Насекомые - процветающий класс животных. По многообразию видов, распределению, общей численности насекомые намного превосходят всех остальных животных. В настоящее время известно уже более 1,5 млн.видов.По окраске, особенностям строения тела, величине и другим признакам насекомые могут существенно различаться между собой. Карликами среди них являются некоторые наездники, длина тела которых составляет всего 0,2мм. Самые крупные насекомые встречаются среди бабочек (размах крыльев до 28см) и палочников (длина тела до 30см). Таким образом, наиболее крупные насекомые превышают в длине самых мелких примерно в 500 раз.Эффективно защищают насекомые окружающую среду от гниющих остатков растительности. При этом одновременно почва обогащается перегноем. Велика роль насекомых (особенно термитов, муравьев) и в других почвообразовательных процессах - рыхлении, вентиляции, увлажнении почвы.Данные палеонтологии - науки, изучающей древних, вымерших животных, говорят о том, что насекомые существуют на земле уже около 400 миллионов лет. На протяжении этого огромнейшего периода возникло необычайное разнообразие форм насекомых. Одни группы этих животных после процветания вымирали нацело, другие, видоизменяясь и приспосабливаясь к изменению климатических условий, продолжали свое существование.