Составить вопросы к словам кроссворда:угодья,господский,поместье,община,пашня,повинность,барщина,приусадебный,крестьянский,оброк

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Составить вопросы к словам кроссворда:угодья,господский,поместье,община,пашня,повинность,барщина,приусадебный,крестьянский,оброк
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