Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции работ художников или скульпторов, познакомится с их творчеством."
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции работ художников или скульпторов, познакомится с их творчеством."
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Гость:
Я бы тебе написала, но сама не знаю . Вот тебе пример как разбирать . Надеюсь картинка поможет .
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