Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции работ художников или скульпторов, познакомится с их творчеством."

Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции работ художников или скульпторов, познакомится с их творчеством."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я бы тебе написала, но сама не знаю . Вот тебе пример как разбирать . Надеюсь картинка поможет .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что общего между деепричастием и наречием ??
Ответить
Биология
Заполните таблицу питание грибов. дозаполните)) Помогите
Ответить
Математика
ЧЕМУ БУДЕТ РАВЕН НОД(13,5)
Ответить
Математика
В новый набор к командиру корабля пришло служить 28 матросов. После отплытия оказа??ось, что каждый матрос знаком с разным числом человек на корабл...
Ответить
Математика
В понедельник в школьную библиотеку пришло 7 учеников, во вторник — 2, в среду — 4, в четверг — 5, в пятницу — 3. Никто из учеников не был в библио...
Ответить