Для каждого значения параметра а найдите число корней уравнения. 7(2x-1)a^2 - (23x-22)a +3(x-1) = 0

Математика
Для каждого значения параметра а найдите число корней уравнения. 7(2x-1)a^2 - (23x-22)a +3(x-1) = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение во вложении.................................. Ошибка: 760/722=380/361= 1 19/361 Ответ: уравнение имеет 2 корня при х>1 19/361                                           1 корень при х=1 19/361                           не имеет корней при  при х<1 19/361
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