Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости...

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Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости легкового автомобиля и встретились они через 1,8ч после выезда.

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