Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости...

Математика
Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости легкового автомобиля и встретились они через 1,8ч после выезда.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость легкового х км/ч, грузового (х-25,3) км/ч. Расстояние между пунктами 238,68 км. Автомобили встретились через 1,8 ч после выезда. Скорость сближения равна х+(х-25,3). Составим уравнение:(х+(х-25,3))×1,8=238,68(2х-25,3)×1,8=238,683,6х-45,54=238,683,6х=238,68+45,543,6х=284,22х=78,95    у=78,95-25,3=53,65Ответ: скорость легкового автомобиля 78,95 км/ч, грузового 53,65 км/ч.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение со словом освещавший
Ответить
Математика
Пожалуйста нужно написать сочинение на казахском языке Вечная любовь
Ответить
Русский язык
Упр 37 стр20 учебник русского языка в.п.канакина
Ответить
Математика
Максим ушёл за грибами утром в 6ч40мин , а вернулся только в 2ч15мин дня . Сколько времени его не было дома?
Ответить
Физика
Помогите вторую задачу пожалуйста
Ответить