Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости...
Математика
Легковой и грузовой автомобиль выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов D и C ,расстояние между которыми 238,68 км.Найдите скорость каждого автомобиля,если скорость грузового автомобиля на 25,3 км/ч меньше скорости легкового автомобиля и встретились они через 1,8ч после выезда.
Ответ(ы):
Гость:
Скорость легкового х км/ч, грузового (х-25,3) км/ч. Расстояние между пунктами 238,68 км. Автомобили встретились через 1,8 ч после выезда. Скорость сближения равна х+(х-25,3). Составим уравнение:(х+(х-25,3))×1,8=238,68(2х-25,3)×1,8=238,683,6х-45,54=238,683,6х=238,68+45,543,6х=284,22х=78,95 у=78,95-25,3=53,65Ответ: скорость легкового автомобиля 78,95 км/ч, грузового 53,65 км/ч.
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