Максим ушёл за грибами утром в 6ч40мин , а вернулся только в 2ч15мин дня . Сколько времени его не было дома?

Математика

Максим ушёл за грибами утром в 6ч40мин , а вернулся только в 2ч15мин дня . Сколько времени его не было дома?

Автор: Гость