Выразите переменную x из уравнения: х²-bx-6b²=0
Алгебра
Выразите переменную x из уравнения: х²-bx-6b²=0
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