Выполните действие: 2 2/11*7/8:7/11, 3 2/3*4 7/8:13/16, 8 1/3*1 5/7;2 8/21, 1 5/6*3 3/5:2 1/5
Математика
Выполните действие: 2 2/11*7/8:7/11, 3 2/3*4 7/8:13/16, 8 1/3*1 5/7;2 8/21, 1 5/6*3 3/5:2 1/5
Ответ(ы):
Гость:
7/8 - 5/6= ищем общий знаменатель это 24,ищем доп. множители у 7 это 3, получается 21, у 5 это 4, получается 20, 21-20/45= 1/24
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