помогите с задачей пожалуйста) Вычислите массу и объем воды, вступившей в реакци?? с 100 г калия.

Химия

помогите с задачей пожалуйста) Вычислите массу и объем воды, вступившей в реакци?? с 100 г калия.

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