помогите с задачей пожалуйста) Вычислите массу и объем воды, вступившей в реакци?? с 100 г калия.
Химия
помогите с задачей пожалуйста) Вычислите массу и объем воды, вступившей в реакци?? с 100 г калия.
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