Рабочий выполнил за первый день 1/5, за второй 1/10 и за третий 1/5 часть всей работы. Какую часть работы он выполнил за три дня? Какая часть работы ему осталась?

Математика

Рабочий выполнил за первый день 1/5, за второй 1/10 и за третий 1/5 часть всей работы. Какую часть работы он выполнил за три дня? Какая часть работы ему осталась?

Автор: Гость