Рабочий выполнил за первый день 1/5, за второй 1/10 и за третий 1/5 часть всей работы. Какую часть работы он выполнил за три дня? Какая часть работы ему осталась?
Математика
Рабочий выполнил за первый день 1/5, за второй 1/10 и за третий 1/5 часть всей работы. Какую часть работы он выполнил за три дня? Какая часть работы ему осталась?
Ответ(ы):
Гость:
1/5=2/10 1) 2/10+1/10+2/10=1/2(выполнил) 2) 2/2-1/2=1/2(осталось)
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