Легковой автомобиль и грузовик движутся по мосту. каково отношение массы грузови??а к массе легкового автомобиля, если отношение значений их потенциальной энергии относительно уровня воды равно 1,5?
Физика
Легковой автомобиль и грузовик движутся по мосту. каково отношение массы грузови??а к массе легкового автомобиля, если отношение значений их потенциальной энергии относительно уровня воды равно 1,5?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Расположите в хронологическом порядке следущие события;воцарение романовых, цер??овный раскол , пугачевский раскол , смуга
Химия
Математика
Рабочий выполнил за первый день 1/5, за второй 1/10 и за третий 1/5 часть всей работы. Какую часть работы он выполнил за три дня? Какая часть раб...