Легковой автомобиль и грузовик движутся по мосту. каково отношение массы грузови??а к массе легкового автомобиля, если отношение значений их потенциальной энергии относительно уровня воды равно 1,5?

Физика
Легковой автомобиль и грузовик движутся по мосту. каково отношение массы грузови??а к массе легкового автомобиля, если отношение значений их потенциальной энергии относительно уровня воды равно 1,5?
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