Расположите в хронологическом порядке следущие события;воцарение романовых, цер??овный раскол , пугачевский раскол , смуга

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Церковный раскол 1666 возражение Михаила Романова 1613 Смута 1598 -1613 Про Пугачевский раскол первый раз слышу.Если ты имел ввиду бунт то был он в 18 веке.В любом случае, Все, что связано с Пугачевым будет последним в этом списке.