Токарь выточил на токарном стонке 135 деталей выполнив27/20 дневной нормы. Какова его дневная норма?
Математика
Токарь выточил на токарном стонке 135 деталей выполнив27/20 дневной нормы. Какова его дневная норма?
Ответ(ы):
Гость:
135÷27=5деталей это 1/20 значит его норма 20/20 равна 5×20=100деталей его дневная норма ответ:100деталей
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