1.сравните числа: а) 0 и -2 б) -37 и -38 в) -569 и 4 2.Вычислите : а) 4-(-17)+15-94 б)-128*5-300:(-12) 3.Ре??ите уравнения: а) -231-х=378 б)х*(-16)=-373+53
Математика
1.сравните числа: а) 0 и -2 б) -37 и -38 в) -569 и 4 2.Вычислите : а) 4-(-17)+15-94 б)-128*5-300:(-12) 3.Ре??ите уравнения: а) -231-х=378 б)х*(-16)=-373+53
Ответ(ы):
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0>-2 -37>-38 2. 4+17+15-94=-90+32=-58
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