Какой из перечисленных типов почв является характерным для зоны полупустынь? А)??ерново- подзолистые Б)каштановые В)подзолистые Г)черноземы

География
Какой из перечисленных типов почв является характерным для зоны полупустынь? А)??ерново- подзолистые Б)каштановые В)подзолистые Г)черноземы
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