Какой из перечисленных типов почв является характерным для зоны полупустынь? А)??ерново- подзолистые Б)каштановые В)подзолистые Г)черноземы
География
Какой из перечисленных типов почв является характерным для зоны полупустынь? А)??ерново- подзолистые Б)каштановые В)подзолистые Г)черноземы
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь выточил на токарном стонке 135 деталей выполнив27/20 дневной нормы. Какова его дневная норма?
Математика
Математика
На три машины погрузили 10480кг песка на первую и вторую машину вместе погрузили 8350 ??г а нп вторую и третью 6180 кг сколько кг песка погрузиди н...