Помогите вторую задачу пожалуйста

Физика
Помогите вторую задачу пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-2: изобарное расширение 2-3: изотермическое сжатие 3-1: изохорное нагревание 
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