Разобрать предложения по членам предложения . закутана в мех горностая лесная красавица -ель.

Русский язык
Разобрать предложения по членам предложения . закутана в мех горностая лесная красавица -ель.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красавица-ель - подлежащий, закутана - сказуемым, горностая - прилагательное, лесная - прилагательное, в мех- дополнение
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