Помогите ! Смешали 500г 5% раствора и 250г 8% найти массовую долю вещества в конечном растворе

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1. найти чистую массу каждого. 150*0,1=15 и 250*0,08=202. сложить 15+20=35 общая м чистого3. общую массу чистого разделить на сумму массы смеси и умножить на 100% (35150+200) *100 = 8,75% Ответ 8.75%