Обособленное однородное определение. правило.
Русский язык
Обособленное однородное определение. правило.
Ответ(ы):
Гость:
СОГЛАСОВАННЫЕ определения могут быть выражены:· причастным оборотом (Тропинка, зарастающая травой, вела к реке.)· прилагательным с зависимыми словами (Довольный своими успехами, он рассказал мне о них.)· одиночным прилагательным или причастием (Счастливый, он рассказал мне о своих успехах. Уставшие, туристы решили отказаться от повторного восхождения.)· однородными одиночными прилагательными (Ночь, облачная и туманная, окутала землю.)
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