Обособленное однородное определение. правило.

Русский язык
Обособленное однородное определение. правило.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СОГЛАСОВАННЫЕ определения могут быть выражены:·  причастным оборотом (Тропинка, зарастающая травой, вела к реке.)·  прилагательным с зависимыми словами (Довольный своими успехами, он рассказал мне о них.)·  одиночным прилагательным или причастием (Счастливый, он рассказал мне о своих успехах. Уставшие, туристы решили отказаться от повторного восхождения.)·  однородными одиночными прилагательными (Ночь, облачная и туманная, окутала землю.)

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