Привет всем ! Задание такого : у вас есть три месяца (декабрь , январь , февраль ) . Це??ь : к каждому месяцу подобрать 6 слов .

Русский язык
Привет всем ! Задание такого : у вас есть три месяца (декабрь , январь , февраль ) . Це??ь : к каждому месяцу подобрать 6 слов .
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