Найти количество четных чисел в последовательности M,состоящий из 15 чисел ребята го ппомогите, плииз срочно

Информатика
Найти количество четных чисел в последовательности M,состоящий из 15 чисел ребята го ппомогите, плииз срочно
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