Какой суффикс в слове львица и львенок
Русский язык
Какой суффикс в слове львица и львенок
Ответ(ы):
Гость:
Львица- иц суффикс, львёнок-ёнок суффикс.
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