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Кто решит тому 100 баллов -(-3)⁴ -(-2)³ -(-5)²
Математика
Кто решит тому 100 баллов -(-3)⁴ -(-2)³ -(-5)²
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-(-3)^4-(-2)^3-(-5)^2= -81+8-25= -98
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