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Рыба клевала какой подеж
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Рыба клевала какой подеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рыба ( Кто? Что?) - Именительный падеж
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