Синтаксический разбор двух предложений: Увидел я необыкновенную ёлку. Росла она когда-то в тени,и отттого сучья у неё были опущены вниз
Русский язык
Синтаксический разбор двух предложений: Увидел я необыкновенную ёлку. Росла она когда-то в тени,и отттого сучья у неё были опущены вниз
Ответ(ы):
Гость:
Увидел я необыкновенную ёлку( повест.невоскл. простое. распр.) Роса она когда-то в тени,оттого сучья у нее были опущены вниз(прост. невоскл. простое. распр)
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