Синтаксический разбор двух предложений: Увидел я необыкновенную ёлку. Росла она когда-то в тени,и отттого сучья у неё были опущены вниз

Русский язык

Синтаксический разбор двух предложений: Увидел я необыкновенную ёлку. Росла она когда-то в тени,и отттого сучья у неё были опущены вниз

Автор: Гость