Какие постоянные и не постоянные признаки глагола идёт
Русский язык
Какие постоянные и не постоянные признаки глагола идёт
Ответ(ы):
Гость:
Идёт-глагол. Н.ф.-идти. Пост.пр.-несов.в.,невозвр, переходность(зависит от текста) Непост.пр.-изъяв.наклонение, наст.вр, ед.ч,род (зависит от текста), 1 спряжение. Идёт-сказуемое(подчёркиваешь двумя линиями).
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