Помогите пожалуйста... ответить на вопросы,срочно нужно... 1. Назовите требование повстанцев медного бунта 2.Восстание Степана Разина :причины,,требование повстанцев и итог. Умоляяяяююю вас,очень нужноооо!!!

История
Помогите пожалуйста... ответить на вопросы,срочно нужно... 1. Назовите требование повстанцев медного бунта 2.Восстание Степана Разина :причины,,требование повстанцев и итог. Умоляяяяююю вас,очень нужноооо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. -отмена медных денег -прекращения злоупотребления русским народом -снижение налогов 2. причины: -захват Москвы -поход на Волгу требования: -создание  условий,в котором могло бы развиваться крестьянское хозяйство как основная  ячейка с/х итог: -рассправа над восставшими -раскол русского народа -завоевание Царицына и Астрахани
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