Железный шар плавает в ртути, какая его часть погружена в ртуть? Плотность ртути 13600 Плотность железа 7800

Физика

Железный шар плавает в ртути, какая его часть погружена в ртуть? Плотность ртути 13600 Плотность железа 7800

Автор: Гость