Железный шар плавает в ртути, какая его часть погружена в ртуть? Плотность ртути 13600 Плотность железа 7800
Физика
Железный шар плавает в ртути, какая его часть погружена в ртуть? Плотность ртути 13600 Плотность железа 7800
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