План по рассказу чебурашки

Литература
План по рассказу чебурашки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Знакомство поездка разоблочение школа квартира и др. конец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАНИЕ Fill in : exotic, promises, tiring, bite, tupical, staff, poisonous, rare, stare , 1 The jungle ........ an amazing expe...
Ответить
Математика
5907300÷97 сфоткайте пожалуйсто решение примера столбиком
Ответить
Математика
ПЛИЗЗЗЗ ПОМОГИТЕ НАДО СДЕЛАТЬ СРОЧНО??????
Ответить
Литература
Ученые предполагают что имя этого былинного героя произошло путем превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнер...
Ответить
Математика
Коля заплатил за книги 34 р., и у него осталось две монеты, по 5р. каждый. Сколько рублей было у Коли до покупки книг ?
Ответить