Из учеников второго класса 15 человек записались только в кружок "Смекалка" , а остальные- только в кружке "Умелые руки". Сколько учеников в классе , если в кружке " Умелые руки " на 4 ученика меньше , чем в кружке " Смекалки"?
Математика
Из учеников второго класса 15 человек записались только в кружок "Смекалка" , а остальные- только в кружке "Умелые руки". Сколько учеников в классе , если в кружке " Умелые руки " на 4 ученика меньше , чем в кружке " Смекалки"?
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуйте. Известно, что в кружок "Смекалка" записались 15 человек. Это уже помогает нам додумываться. А если в кружке "Умелые руки" сказано, что в нём на 4 ученика больше, то мы можем свободно находить, сколько человек записались в этот кружок. Итак, вот такое решение мы получили: 1)15-4=11 (уч.) - записалось в кружок "Умелые руки". 2)11+15=26 (уч.) - всего в классе. Ответ: 26 учеников в классе. Это, конечно, не моё дело, но почему эта задача размещена в разделе "10-11 классы"? До свидания. Пожалуйста, если это решение правильное, поблагодарите меня.
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