7м-6м8дм+3м9дм= 4дм4см-2дм9см+1дм9см= 6м2дм+2м8дм-3м5дм=
Математика
7м-6м8дм+3м9дм= 4дм4см-2дм9см+1дм9см= 6м2дм+2м8дм-3м5дм=
Ответ(ы):
Гость:
1)7м-6м8дм+3м9дм=70дм-68дм+39дм=41дм=4м1дм 2)=44см-29см+19см=34см=3дм4см 3)=602дм+208дм-305дм=505дм=5м5дм
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