Помогите!составить отзыв по рассказу бабушкин подарок, автор М.М.Зощенко.

Литература
Помогите!составить отзыв по рассказу бабушкин подарок, автор М.М.Зощенко.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ хороший!И он помог мне осознать что подарками нужно делится и не надо обижатся если тебе не подорили подарок,а брату подарили и не надо завидовать.
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