Помогите решить уравнением Отрезок длинной 36 см разделили на две части так, что одна часть оказалась в 2 раза больше другой.Чему равна,длина каждой части?
Математика
Помогите решить уравнением Отрезок длинной 36 см разделили на две части так, что одна часть оказалась в 2 раза больше другой.Чему равна,длина каждой части?
Ответ(ы):
Гость:
Один отрезок длиной 24 а другой 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Помогите пожалуйста... ответить на вопросы,срочно нужно... 1. Назовите требование повстанцев медного бунта 2.Восстание Степана Разина :причины,...
Английский язык