Помогите решить уравнением Отрезок длинной 36 см разделили на две части так, что одна часть оказалась в 2 раза больше другой.Чему равна,длина каждой части?

Математика

Помогите решить уравнением Отрезок длинной 36 см разделили на две части так, что одна часть оказалась в 2 раза больше другой.Чему равна,длина каждой части?

Автор: Гость